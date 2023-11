A dupla derrotou a parceria do paulista Gabriel Santos e do gaúcho Natã Porte por um duplo 6/4. Eles estiveram abaixo com quebra no primeiro set e ficaram perto de levar a quebra no fim do segundo set. Allan Oliveira, campeão da edição passada em agosto de 2022 (com Thales Santos), destacou: "Jogamos umas três ou quatro vezes juntos. Estamos com bastante confiança , felizes em quadra, discutindo tática do que precisamos fazer. Sabemos que desde a primeira rodada não há jogo fácil, então precisamos dar o nosso melhor", disse o santista.

Daniel Mola, campeão da edição 2021 ao lado de Leonardo Branco, adicionou: "Partida difícil, os meninos estão jogando muito bem, mérito deles, foi um jogo muito bom, bem pegado . Ficamos abaixo no primeiro set, 4 a 2 para eles, depois buscamos. No segundo começamos um pouco mal, voltamos e na hora da decisão quebramos".