Os melhores do mundo e campeões em abril do Pure Beach virão em ação logo a seguir com o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto desafiando os brasileiros Antonio Tremura e Douglas Colani. Atuais campeãs na Praia do Francês também no primeiro semestre, a brasileira Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz enfrentam a cearense Marília Câmara, campeã da primeira edição do Macena Open, de 2021, e Júlia Cabral. Rafa e Paty são as atuais campeãs mundiais e principais favoritas no torneio.



O principal jogo do dia que promete empolgar a torcida será o último da quadra central entre os irmãos Pedro e Paulo Consiglio contra os cabeças de chave 3, o catarinense André Baran, número 1 do Brasil e quarto do mundo, com o italiano Michele Cappelletti, 6º colocado e pentacampeão mundial. O duelo acontece não antes das 20h. Pedro e Paulo são jovens atletas alagoanos e de Marechal Deodoro.

Outro destaque é a dupla sensação do feminino, da paranaense de 17 anos, Vitória Marchezini, e a paulista Sophia Chow, bicampeã do Macena Open em 2021 e 2022. Elas encaram as qualifiers Dora Luna e Ana Ribeiro.

O primeiro dia terá toda a primeira rodada completada no torneio que irá até o sábado, 2 de dezembro, com transmissão do Play BT desde esta quinta e com o Sportv mostrando semifinais e finais. O domingo, 3, será reservado para o torneio BT 10 e o Maceninha Open.