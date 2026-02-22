menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Atriz Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, prestigia final de João Fonseca no Rio Open

Partida está em andamento na Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/02/2026
16:44
Atualizado há 57 minutos
O Jockey Club Brasileiro, local onde é realizado o Rio Open, segue recebendo muitos artistas e celebridades ao longo da competição. E neste domingo (22), dia de João Fonseca e Marcelo Melo na final por duplas, não está sendo diferente. A atriz Isadora Cruz recentemente comemorou o ouro de seu namorado Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno, feito inédito na história do Brasil. E, agora, a "primeira dama da neve" marca presença na Quadra Guga Kuerten.

➡️ AO VIVO: Acompanhe a final de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Isadora chegou à arquibancada reservada da quadra principal ao lado de uma amiga. Ela divide o boxe com Rodrigo Santoro e sua esposa, Mel Fronckowiak. Eles estão ao lado também da equipe de João Fonseca e Marcelo Melo.

A atriz da Globo nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ela fez sua estreia na emissora em 2016, em "Haja Coração". Atualmente, cumpre o papel de protagonista da novela "Coração Acelerado". Isadora namora o atleta Lucas Pinheiro há pouco menos de um ano.

No último sábado (14), logo após o ouro do companheiro na disputa do esqui alpino nas Olimpíadas de Inverno, a atriz comemorou a conquista de Lucas e enalteceu sua dedicação.

— Passei a semana toda ensaiando o Hino Nacional com ele, mas nem sei se ele vai conseguir cantar agora de tanta emoção. O Lucas é esse ser de luz, uma pessoa do bem que agrega e ama quem está junto. Por isso, sinto que hoje ele atingiu a 'velocidade da luz' para buscar esse ouro.

Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)
Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Como está sendo a final de duplas do Rio Open?

João Fonseca e Marcelo Melo foram derrotados no primeiro set por 6 games a 4. No entanto, buscam a recuperação na segunda parcial e estão na frente por 5 a 0. Os brasileiros avançaram à final após vencerem, na semi, os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter. A vitória foi suada, no tie-break, e teve fim nas parciais 6/2, 2/6 e 13/11.

