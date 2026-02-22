Atriz Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, prestigia final de João Fonseca no Rio Open

O Jockey Club Brasileiro, local onde é realizado o Rio Open, segue recebendo muitos artistas e celebridades ao longo da competição. E neste domingo (22), dia de João Fonseca e Marcelo Melo na final por duplas, não está sendo diferente. A atriz Isadora Cruz recentemente comemorou o ouro de seu namorado Lucas Pinheiro nas Olimpíadas de Inverno, feito inédito na história do Brasil. E, agora, a "primeira dama da neve" marca presença na Quadra Guga Kuerten.

Isadora chegou à arquibancada reservada da quadra principal ao lado de uma amiga. Ela divide o boxe com Rodrigo Santoro e sua esposa, Mel Fronckowiak. Eles estão ao lado também da equipe de João Fonseca e Marcelo Melo.

A atriz da Globo nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ela fez sua estreia na emissora em 2016, em "Haja Coração". Atualmente, cumpre o papel de protagonista da novela "Coração Acelerado". Isadora namora o atleta Lucas Pinheiro há pouco menos de um ano.

No último sábado (14), logo após o ouro do companheiro na disputa do esqui alpino nas Olimpíadas de Inverno, a atriz comemorou a conquista de Lucas e enalteceu sua dedicação.

— Passei a semana toda ensaiando o Hino Nacional com ele, mas nem sei se ele vai conseguir cantar agora de tanta emoção. O Lucas é esse ser de luz, uma pessoa do bem que agrega e ama quem está junto. Por isso, sinto que hoje ele atingiu a 'velocidade da luz' para buscar esse ouro.

Lucas Pinheiro Braathen beija a medalha de ouro no pódio do slalom gigante masculino em 2026. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Como está sendo a final de duplas do Rio Open?

João Fonseca e Marcelo Melo foram derrotados no primeiro set por 6 games a 4. No entanto, buscam a recuperação na segunda parcial e estão na frente por 5 a 0. Os brasileiros avançaram à final após vencerem, na semi, os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter. A vitória foi suada, no tie-break, e teve fim nas parciais 6/2, 2/6 e 13/11.

