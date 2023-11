A tenista de 36 anos, atual 103ª do mundo, comentou o que vem movendo para permanecer no circuito: "Não é fácil, mas a paixão me faz ainda ficar aqui , lutando. Eu amo o tênis, sei que não há muito mais anos para mim, mas estou buscando o meu melhor e vamos ver até onde posso jogar", disse : "O tênis feminino está ficando mais físico, todas as meninas estão ficando mais fortes e treinando muito, não está fácil para mim, mas estou tentando".