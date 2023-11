Cé encara a francesa Diane Parry, quinta favorita, ou a qualifier romena Anca Todoni."Foi um jogo bem lutado , na verdade os pontos estavam bem disputados, no segundo set eu consegui mudar um pouco mais taticamente, fazer algumas adaptações ali, foi pena no 5/4 do segundo 30 iguais, depois joguei um game não tão bom, mas estava presente ali, no 40 a 15 salvei dois match-points, seguia com a convicção que o jogo estava longe de acabar e isso fez a diferença. Um match-point salvei com um backhand na linha e isso fez a diferença no jogo. Foi uma fatalidade a maneira como terminou a partida, mas pegando pro meu lado positivo eu tive o mérito de ficar acreditando, batalhando, e mantendo focada no que acreditava no que era que tinha que fazer e isso foi mais o que vou levar para a próxima partida", disse a tenista que exaltou poder ter novamente um torneio desse porte no país.