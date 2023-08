Em entrevista após a vitória por 6/0 6/2 6/3 sobre Alexandre Muller, o sérvio lembrou do passado e comentou: "A primeira vez que fiz isso em um grande palco foi aqui em 2006 ou 2007. A resposta do público foi boa. Dos jogadores, nem tanto. Ainda não recebi nenhuma ameaça no vestiário pelo que fiz há alguns dias... Ainda estou tentando te pegar, mas é difícil se passar por você, Brad”, disse o sérvio que foi entrevistado pelo técnico Brad Gilbert, uma das feras do esporte.