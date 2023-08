O sérvio derrotou o francês Alexandre Muller, 84º colocado, por 3 sets a 0 com parciais de 6/0 6/2 6/3 após 1h34min de duração na quadra central Arthur Ashe.

Tricampeão do torneio em 2011, 2015 e 2018, Nole marcou seu retorno ao evento após ficar de fora em 2022 por não ter se vacinado contra a COVID-19. Ele emplaca sua 82ª vitória na competição e seu 355º triunfo em Grand Slams onde é o recordista com 23 títulos.

De quebra, Nole garante o retorno ao número 1 com os 45 pontos somados, passando Carlos Alcaraz que defende 2000 da conquista da temporada do ano passado. Nole vai enfrentar o espanhol Bernabe Zapata, 76º colocado, em duelo inédito.