Djokovic ataca sistema do tênis após reabertura do caso Sinner

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/10/2024 - 17:22 • Xangai (CHI)

Novak Djokovic, maior campeão de Grand Slams com 24 conquistas, detonou o sistema do tênis como um todo após a apelação da WADA pedindo a suspensão de Jannik Sinner por até dois anos.

— Acho que é bastante óbvio que temos um sistema que não está funcionando, é algo que as pessoas que não acompanham nosso esporte vão perceber, inclusive. Existem muitos órgãos reguladores, inconsistência em suas decisões e tudo o que está acontecendo não ajuda em nada ao tênis. Jannik venceu os três recursos que enfrentou e agora enfrenta outro julgamento. Deve ser muito difícil para ele e sua família — comentou o sérvio.

Sinner havia sido considerado inocente após tribunais independentes julgarem o caso junto ao ITIA, o órgão que regula o tênis em doping e corrupção, mas a WADA, Agência Mundial Antidoping, não gostou nada e entrou com um recurso pedindo a suspensão do atleta número 1 do mundo.

Djokovic se impressionou com a forma como Sinner vem lidando com o grande problema:

— O que mais me surpreende é ver o impressionante nível de jogo que ele está demonstrando, vencendo a maioria das partidas que disputa apesar de se encontrar em uma situação como esta. Só espero que este caso possa ser resolvido o mais rápido possível porque tudo o que acontece, não, não é bom para o nosso esporte — disse Novak Djokovic, que treinou com Holger Rune em Xangai (foto) e se prepara para buscar o título do torneio.