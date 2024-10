Sinner vê ‘situação delicada’ em pedido de suspensão por doping

Jannik Sinner em ação no ATP 500 de Pequim (Foto: WANG Zhao / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/10/2024 - 16:16 • Pequim (CHN)

Em entrevista coletiva concedida após a vaga na semifinal do ATP 500 de Pequim, na China, nesta terça-feira (1º), Jannik Sinner, tenista número 1 do mundo, admitiu viver uma situação delicada após o pedido de suspensão por até dois anos feito pela WADA, a Agência Mundial Antidoping.

- É uma situação delicada e obviamente muito difícil para mim. Mas procuro sempre me lembrar que não fiz nada de errado, o que pelo menos ajuda um pouco. Não será fácil. Lamento estar novamente nesta situação, procuro manter o foco no meu trabalho e fazer tudo o que posso para estar preparado para cada partida que tenho que disputar. É um momento difícil não só para mim, mas também para toda a minha equipe. É importante ter quem me conhece como pessoa próxima de mim - afirmou.

A Agência Mundial Antidoping interpelou um recurso junto ao CAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, não concordando com a decisão da ITIA, órgão de controle do tênis limpo que inocentou o tenista italiano. Até hoje, a WADA só teve rejeitado um dos dez recursos contra atletas, tendo sucesso total em sete e parcial em dois.

Jannik Sinner fez um exame de doping após partida do torneio Indian Wells Open, em março deste ano, que detectou a presença do esteroide anabolizante clostebol, proibido pelo regulamento. A substância frequentemente tem sido a causa de testes de drogas reprovados no esporte, particularmente na Itália, já que aparece em alguns produtos de venda livre.