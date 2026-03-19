Tênis

Chuva adia 1ª rodada em Miami; estreia de Fonseca segue confirmada

Veja a programação atualizada

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 19/03/2026
09:06
A chuva cancelou os jogos de quarta-feira no Miami Open (Foto: ATP)
A chuva adiou a estreia de diversos tenistas no Masters 1000 de Miami na última quarta-feira (18). A programação, que estava prevista para começar às 13h (de Brasília) nas quadras secundárias e às 12h no estádio principal, sofreu sucessivos atrasos ao longo da tarde até que a rodada noturna fosse oficialmente cancelada.

Para os fãs brasileiros de tênis e de João Fonseca, no entanto, o imprevisto climático não alterou os planos. O carioca já estava programado para estrear apenas nesta quinta-feira (19), abrindo a rodada do estádio principal do torneio contra o húngaro Fábián Marozsán.

A chuva cancelou os jogos de quarta-feira no Masters 1000 em Miami; estreia de Fonseca segue no horário previsto (Foto: ATP)

PROGRAMAÇÃO - QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2026

Stadium - Início às 12:00

  • WTA - [31] Alexandra Eala (PHI) vs. Laura Siegemund (GER)
  • Não antes das 13:00
  • ATP - Fabian Marozsan (HUN) vs. João Fonseca (BRA)
  • WTA - Magda Linette (POL) vs. [2] Iga Swiatek (POL)
  • Não antes das 19:00
  • ATP - Alex Michelsen (USA) vs. [Q] Mattia Bellucci (ITA)
  • Não antes das 20:30
  • WTA - [8] Mirra Andreeva vs. McCartney Kessler (USA)

Grandstand - Início às 11:00

  1. WTA - Alycia Parks (USA) vs. Sinja Kraus (AUT)
  2. Não antes das 12:00
  3. WTA - Francesca Jones (GBR) vs. Venus Williams (USA)
  4. ATP - Raphael Collignon (BEL) vs. Grigor Dimitrov (BUL)
  5. ATP - Alejandro Tabilo (CHI) vs. Francisco Comesana (ARG)
  6. Não antes das 19:00
  7. WTA - Jennifer Brady (USA) vs. Sloane Stephens (USA)

Butch Buchholz - Início às 11:00

  1. WTA - Tereza Valentova (CZE) vs. Katie Volynets (USA)
  2. ATP - Ethan Quinn (USA) vs. Hubert Hurkacz (POL)
  3. ATP - Alexandre Muller (FRA) vs. Matteo Berrettini (ITA)
  4. ATP - Marin Cilic (CRO) vs. Alexei Popyrin (AUS)
  5. ATP - Emilio Nava (USA) vs. Tomas Machac (CZE)

Quadra 1 - Início às 11:00

  • ATP - Zizou Bergs (BEL) vs. Jenson Brooksby (USA)
  • ATP - Marcos Giron (USA) vs. [Q] Martin Landaluce (ESP)
  • ATP - Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. [Q] Arthur Fery (GBR)
  • WTA - Hailey Baptiste (USA) vs. Tatjana Maria (GER)
  • WTA - Lulu Sun (NZL) vs. Taylor Townsend (USA)

Quadra 7 - Início às 10:00

  • ATP - [WC] Moise Kouame (FRA) vs. [Q] Zachary Svajda (USA)
  • ATP - [WC] Darwin Blanch (USA) vs. Jan-Lennard Struff (GER)
  • ATP - Reilly Opelka (USA) vs. Nuno Borges (POR)
  • ATP - [WC] Martin Damm (USA) vs. Jacob Fearnley (GBR)
  • ATP - Kamil Majchrzak (POL) vs. Miomir Kecmanovic (SRB)

Quadra 5 - Início às 10:00

  1. WTA - Paula Badosa (ESP) vs. Aliaksandra Sasnovich
  2. Não antes das 11:00
  3. WTA - Eva Lys (GER) vs. Yuliia Starodubtseva (UKR)
  4. WTA - Viktorija Golubic (SUI) vs. Peyton Stearns (USA)
  5. WTA - Ann Li (USA) vs. Kimberly Birrell (AUS)
  6. WTA - Dayana Yastremska (UKR) vs. Ashlyn Krueger (USA)

Quadra 2 - Início às 10:00

  • WTA - Sara Bejlek (CZE) vs. Talia Gibson (AUS)
  • Não antes das 11:00
  • WTA - Dalma Galfi (HUN) vs. Elvina Kalieva (USA)
  • WTA - Emiliana Arango (COL) vs. Oksana Selekhmeteva
  • WTA - Caty McNally (USA) vs. Rebeka Masarova (SUI)
  • WTA - Elena-Gabriela Ruse (ROU) vs. Antonia Ruzic (CRO)

Quadra 3 - Início às 10:00

  • ATP - James Duckworth (AUS) vs. Roberto Bautista Agut (ESP)
  • ATP - Zhizhen Zhang (CHN) vs. Adrian Mannarino (FRA)
  • ATP - Denis Shapovalov (CAN) vs. Botic van de Zandschulp (NED)
  • ATP - [Q] Ignacio Buse (PER) vs. Damir Dzumhur (BIH)
  • ATP - Quentin Halys (FRA) vs. [Q] Liam Draxl (CAN)

Quadra 6 - Início às 10:00

  • ATP - [Q] Rafael Jodar (ESP) vs. [Q] Yannick Hanfmann (GER)
  • Não antes das 11:00
  • WTA - Darja Semenistaja (LAT) vs. Elisabetta Cocciaretto (ITA)
  • ATP - Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs. Camilo Ugo Carabelli (ARG)
  • WTA - Janice Tjen (INA) vs. Yulia Putintseva (KAZ)
  • WTA - Elsa Jacquemot (FRA) vs. [32] Marie Bouzkova (CZE)

Quadra 4 - Início às 10:00

  1. ATP - [Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) vs. Mariano Navone (ARG)
  2. Não antes das 11:00
  3. WTA - Anastasia Zakharova vs. Anna Bondar (HUN)
  4. WTA - Lilli Tagger (AUT) vs. Ella Seidel (GER)
  5. WTA - Solana Sierra (ARG) vs. Kamilla Rakhimova (UZB)
  6. WTA - Emerson Jones (AUS) vs. Linda Fruhvirtova (CZE)

