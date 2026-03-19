Chuva adia 1ª rodada em Miami; estreia de Fonseca segue confirmada
A chuva adiou a estreia de diversos tenistas no Masters 1000 de Miami na última quarta-feira (18). A programação, que estava prevista para começar às 13h (de Brasília) nas quadras secundárias e às 12h no estádio principal, sofreu sucessivos atrasos ao longo da tarde até que a rodada noturna fosse oficialmente cancelada.
Para os fãs brasileiros de tênis e de João Fonseca, no entanto, o imprevisto climático não alterou os planos. O carioca já estava programado para estrear apenas nesta quinta-feira (19), abrindo a rodada do estádio principal do torneio contra o húngaro Fábián Marozsán.
PROGRAMAÇÃO - QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2026
Stadium - Início às 12:00
- WTA - [31] Alexandra Eala (PHI) vs. Laura Siegemund (GER)
- Não antes das 13:00
- ATP - Fabian Marozsan (HUN) vs. João Fonseca (BRA)
- WTA - Magda Linette (POL) vs. [2] Iga Swiatek (POL)
- Não antes das 19:00
- ATP - Alex Michelsen (USA) vs. [Q] Mattia Bellucci (ITA)
- Não antes das 20:30
- WTA - [8] Mirra Andreeva vs. McCartney Kessler (USA)
Grandstand - Início às 11:00
- WTA - Alycia Parks (USA) vs. Sinja Kraus (AUT)
- Não antes das 12:00
- WTA - Francesca Jones (GBR) vs. Venus Williams (USA)
- ATP - Raphael Collignon (BEL) vs. Grigor Dimitrov (BUL)
- ATP - Alejandro Tabilo (CHI) vs. Francisco Comesana (ARG)
- Não antes das 19:00
- WTA - Jennifer Brady (USA) vs. Sloane Stephens (USA)
Butch Buchholz - Início às 11:00
- WTA - Tereza Valentova (CZE) vs. Katie Volynets (USA)
- ATP - Ethan Quinn (USA) vs. Hubert Hurkacz (POL)
- ATP - Alexandre Muller (FRA) vs. Matteo Berrettini (ITA)
- ATP - Marin Cilic (CRO) vs. Alexei Popyrin (AUS)
- ATP - Emilio Nava (USA) vs. Tomas Machac (CZE)
Quadra 1 - Início às 11:00
- ATP - Zizou Bergs (BEL) vs. Jenson Brooksby (USA)
- ATP - Marcos Giron (USA) vs. [Q] Martin Landaluce (ESP)
- ATP - Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. [Q] Arthur Fery (GBR)
- WTA - Hailey Baptiste (USA) vs. Tatjana Maria (GER)
- WTA - Lulu Sun (NZL) vs. Taylor Townsend (USA)
Quadra 7 - Início às 10:00
- ATP - [WC] Moise Kouame (FRA) vs. [Q] Zachary Svajda (USA)
- ATP - [WC] Darwin Blanch (USA) vs. Jan-Lennard Struff (GER)
- ATP - Reilly Opelka (USA) vs. Nuno Borges (POR)
- ATP - [WC] Martin Damm (USA) vs. Jacob Fearnley (GBR)
- ATP - Kamil Majchrzak (POL) vs. Miomir Kecmanovic (SRB)
Quadra 5 - Início às 10:00
- WTA - Paula Badosa (ESP) vs. Aliaksandra Sasnovich
- Não antes das 11:00
- WTA - Eva Lys (GER) vs. Yuliia Starodubtseva (UKR)
- WTA - Viktorija Golubic (SUI) vs. Peyton Stearns (USA)
- WTA - Ann Li (USA) vs. Kimberly Birrell (AUS)
- WTA - Dayana Yastremska (UKR) vs. Ashlyn Krueger (USA)
Quadra 2 - Início às 10:00
- WTA - Sara Bejlek (CZE) vs. Talia Gibson (AUS)
- Não antes das 11:00
- WTA - Dalma Galfi (HUN) vs. Elvina Kalieva (USA)
- WTA - Emiliana Arango (COL) vs. Oksana Selekhmeteva
- WTA - Caty McNally (USA) vs. Rebeka Masarova (SUI)
- WTA - Elena-Gabriela Ruse (ROU) vs. Antonia Ruzic (CRO)
Quadra 3 - Início às 10:00
- ATP - James Duckworth (AUS) vs. Roberto Bautista Agut (ESP)
- ATP - Zhizhen Zhang (CHN) vs. Adrian Mannarino (FRA)
- ATP - Denis Shapovalov (CAN) vs. Botic van de Zandschulp (NED)
- ATP - [Q] Ignacio Buse (PER) vs. Damir Dzumhur (BIH)
- ATP - Quentin Halys (FRA) vs. [Q] Liam Draxl (CAN)
Quadra 6 - Início às 10:00
- ATP - [Q] Rafael Jodar (ESP) vs. [Q] Yannick Hanfmann (GER)
- Não antes das 11:00
- WTA - Darja Semenistaja (LAT) vs. Elisabetta Cocciaretto (ITA)
- ATP - Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs. Camilo Ugo Carabelli (ARG)
- WTA - Janice Tjen (INA) vs. Yulia Putintseva (KAZ)
- WTA - Elsa Jacquemot (FRA) vs. [32] Marie Bouzkova (CZE)
Quadra 4 - Início às 10:00
- ATP - [Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) vs. Mariano Navone (ARG)
- Não antes das 11:00
- WTA - Anastasia Zakharova vs. Anna Bondar (HUN)
- WTA - Lilli Tagger (AUT) vs. Ella Seidel (GER)
- WTA - Solana Sierra (ARG) vs. Kamilla Rakhimova (UZB)
- WTA - Emerson Jones (AUS) vs. Linda Fruhvirtova (CZE)
