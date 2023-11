Taicher contou sua medalha em simples, onde chegou a dividir o pódio com David Nalbandian: "Jogo bom que venci foi nas quartas contra o mexicano que fizemos final de duplas, um cara que foi top 100, Oscar Ortiz. Na época, o Paulo Cleto era o chefe de delegação . Ele tinha percebido que eu era dos mais estudiosos e me fez olhar olhar o jogo inteiro do mexicano e descrever do jeito que jogava e como fazia, como jogava em um 40 iguais, isso me fez quebrar duas vezes o saque dele, venci 6/4 6/4. Na semi tomei um pau do Paul Goldstein, perdi aquele jogo no primeiro game. Ele tinha vencido pouco tempo antes o Greg Rusedski e sacava a 200km/h. No primeiro game parecia que ele estava devolvendo o saque de costas (risos) . Eu olhei pro treinador e já falei que não ia dar (risos) . Naquela época não tinha disputa de Bronze, fui eu e o Nalbandian no pódio. Já era o Nalbandian juvenil que tinha ganho algumas do Federer. Com o Pan-americano na última semana estava mostrando o recorte das fotos pros meus filhos junto com o Nalbandian, ele com 17 anos, era um rising star. A equipe argentina era fraca né, Nalbandian, Guillermo Coria e o Edgardo Massa (risos)".