"Foi uma semana incrível, Bia vinha depois de um grande Roland Garros, até poderia ter vencido, depois se machuca em Wimbledon, deu uma queda, mais do que normal, depois se machuca de novo no México. Parecia que o final de ano seria de top 20 e vai e ganha o campeonato, volta a jogar muito bem tênis", comentou Meligeni: "E junta com o Pan-Americano onde temos a Laura jogando absurdamente bem, ganhando Ouro, a Luisa ganhando com a Laura também, meninos na dupla com Ouro, Monteiro com Bronze, Dupla mista com a Prata. Isso mostra que estamos tratando o tênis com cada vez mais seriedade, mais união, menos briga, menos bagunça e o resultado acaba vindo. Hoje escrevi que jogar tênis é simples e fazer tênis também é simples. Nós cometemos erros não-forçados dentro da quadra, fora dela também com decisões erradas às vezes. Quando começamos a decidir bem, os resultados aparecem".