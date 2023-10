Neste atual momento, a paulistana figura como 19ª colocada do ranking mundial, mas deve subir para 11ª quando este for atualizado na próxima segunda-feira, 6, podendo até ser a 10ª colocada dependendo de Barbora Krejcikova no WTA Finals. Com o título conquistado em solo chinês, Bia soma agora três títulos de simples na carreira (além dos WTAs 250 de Nottingham e Birmingham de 2022).