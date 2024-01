Natural de Santana do Livramento (RS), Luiz Peniza iniciou sua carreira atuando pelo Clube Campestre da cidade gaúcha. Formado em Educação Física, passou a se dedicar profissionalmente ao esporte atuando como técnico do Instituto Gaúcho de Tênis (IGT). Além de capitão do Time Brasil BRB na BJKC, Peniza é atualmente coordenador técnico geral da academia ADK TENNIS de Itajaí (SC) e foi o treinador de Rafael Matos no Australian Open de 2023, quando o tenista foi campeão em duplas mistas juntamente com a brasileira Luisa Stefani.