O primeiro duelo, que acontece às 0h30, no horário de Brasília, terá transmissão da ESPN 2 e do Star+. A partida acontecerá na Rod Laver Arena, em Melbourne Park. Os dois se enfrentaram seis vezes no circuito mundial com quatro vitórias de Djokovic - primeiro no ranking da ATP - e duas de Skinner, atual quarto colocado.