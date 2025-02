Após uma bela virada sobre Federico Coria, João Fonseca está pronto para um confronto eletrizante contra mais um adversário argentino. O carioca número 99 do mundo encara Mariano Navone, conhecido como La Navoneta, pelas quartas de final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. A partida acontecerá, a partir das 15h (de Brasília), na quadra Guillermo Villas.

João Fonseca projeta estreia na Argentina e diz não gostar de comparações com Guga

Em ascensão no circuito, Navone já enfrentou João Fonseca em outra oportunidade. Na época, o confronto aconteceu no Rio Open do último ano e teve o argentino como grande vencedor. Agora, o carioca chega a casa do argentino para "buscar uma revanche".

Quem é Mariano Navone?

Natural de Nueve de Julio, próximo de Buenos Aires (ARG), Mariano Navone nasceu no dia 27 de fevereiro de 2001 e tem 23 anos. O argentino iniciou sua vida no tênis com apenas três anos, no Club Atlético 9 de Julio. Atualmente, o tenista é o 47º do ranking mundial da ATP e vem, cada vez mais, chamando atenção no esporte, ao subir rapidamente até o top-50.

Desde muito jovem, Mariano Navone vem construindo uma carreira impressionante no tênis. Suas atuações no ATP Challenger Tour e no ATP Tour foram cruciais para seu avanço no ranking mundial. Com cinco títulos no Challenger no último ano, o tenista de 23 anos se destacou ainda mais ao decorrer da temporada, quando chegou às finais de torneios ATP 500 e conquistou o título no Sardegna Open Challenger.

Conhecido por seu excelente jogo de fundo de quadra e agilidade, Navone é frequentemente comparado a jogadores como Diego Schwartzman e Alex de Minaur pela sua velocidade em quadra. Aos 23 anos, o argentino tem como ídolos Novak Djokovic e David Nalbandian, com destaque especialmente para o backhand de ambos, que ele descreve como "muito especial". Recentemente, o jovem tenista foi homenageado com o prêmio Charlie Gattiker durante o ATP da Argentina que reconheceu sua contribuição na Copa Davis.

Atuação de Navone e João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires

Tanto Navone quanto Fonseca avançaram para as quartas de final após vitórias convincentes sobre Holger Rune, 12º colocado do ranking da ATP, e Federico Coria, 115º, respectivamente. O vencedor deste confronto poderá enfrentar Thiago Wild na semifinal, antecipando outro jogo de alta tensão.

Para João Fonseca, uma vitória não apenas o levaria adiante no torneio, mas também melhoraria sua posição no ranking mundial. Caso vença o ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro avança para o número 68 do top-100 da ATP.

