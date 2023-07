Carlitos começou abaixo diante do vice-campeão de 2021 em um jogo com erros acima da média. Só que Berrettini fez um game ruim basicamente a cada set seguinte, o que foi suficiente para o jovem campeão do US Open consolidar a vantagem. O jogo chegou a ser paralisado por mais de dez minutos para o fechamento do teto retrátil por conta do cair do sol. Mesmo com condições fechadas o italiano não conseguiu fazer valer seu saque e sua direita.