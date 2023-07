A Seleção Brasileira terminou a fase inicial da Liga das Nações de vôlei masculino na sexta posição, com oito vitórias e quatro derrotas. Com isso, a equipe de Renan Dal Zotto enfrentará a Polônia nas quartas de final do torneio. A partida acontece na quinta-feira da próxima semana (20), às 15h (de Brasília), com transmissão do "SporTV".