A brasileira perdia por 3 a 1 no primeiro set quando desistiu do jogo aos prantos. Ela sentiu o problema logo ao ser quebrada no quarto game em um movimento na batida do backhand. Bia Haddad parou de se movimentar adequadamente, parou a partida, pediu atendimento, foi ao vestiário. Ela retornou caminhando com dificuldade, jogo mais um game e começou a chorar optando pela desistência da partida.