Bateria da WSL é interrompida por alerta de tubarão na Austrália
Animal estava a menos de 500 metros do local onde acontece a etapa de Gold Coast
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A presença de um tubarão-touro de dois metros no mar de Gold Coast, na Austrália, paralisou as oitavas de final feminina da terceira etapa da World Surf League (WSL), na madrugada deste sábado (2). O animal foi avistado a menos de 500 metros do local onde competiam a americana Caitlin Simmers, campeã mundial em 2024, e a francesa Vahine Fierro, estreante no campeonato. As surfistas foram retiradas da água por jet skis da organização após a emissão do alerta, e a bateria foi suspensa a cinco minutos do fim.
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A atleta dos Estados Unidos vencia por 14.26 a 10.60 no placar. A disputa pela vaga nas quartas de final será retomada às 17h45 (de Brasília) deste sábado (2), quando está prevista a próxima chamada.
— Um tubarão foi avistado a menos de 500 metros da zona de competição durante a bateria 3 da segunda rodada feminina, e a bateria foi imediatamente interrompida de acordo com os protocolos de segurança da WSL. Os oficiais do evento e a equipe de segurança aquática monitoraram a situação e decidiram manter a bateria adiada até o próximo dia de competição. Após acionarmos nossos protocolos de resposta e conversarmos com as surfistas, a bateria 3 da segunda rodada feminina será retomada ou reiniciada, dependendo das condições no próximo dia de competição. A segurança de nossas surfistas e equipe continua sendo nossa principal prioridade — explicou Renato Hickel, chefe de torneios e competições da WSL.
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Antes da aparição do temido tubarão, a Brazilian Storm brilhou no mar de Gold Coast no torneio masculino e levou seis surfistas às oitavas de final: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Matheus Herdy e os irmãos Pupo, Samuel e Miguel. A principal exibição foi a de Filipinho, que eliminou o australiano Cole Houshmand com o maior somatório do evento: 18.00 (9.50 e 8.50).
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Por conta da interrupção do dia de competições, Luana Silva teve sua bateria nas oitavas feminina adiada e volta ao mar neste sábado (2). A brasileira de 21 anos enfrenta a bicampeã mundial Tyler Wright, da Austrália.
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