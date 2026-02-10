Surfista brasileiro anuncia aposentadoria após temporada 2026

Aos 35 anos, o surfista brasileiro Alejo Muniz anunciou sua aposentadoria da carreira profissional após o encerramento da temporada 2026. A despedida está marcada para o Pipe Masters, no Havaí, última etapa do Championship Tour da World Surf League (WSL). Nascido na Argentina, mas representante da primeira geração da "Brazilian Storm", Alejo quer viver cada minuto do circuito.

— Quero aproveitar meu último ano no CT da melhor forma possível, ser o mais profissional que eu puder. Depois da carreira, quero viajar em surf trips, ir a lugares onde nunca consegui competir e, talvez, passar tudo o que aprendi para a próxima geração. Eu sei o quanto é importante ter alguém ao lado do atleta - declarou.

A temporada 2026 da WSL começa no dia 1º de abril, com a etapa de Bells Beach, na Austrália.

Superação e retorno à elite

Alejo Muniz se classificou para o Championship Tour pela primeira vez em 2011, e foi figura constante na elite do surfe mundial até 2016. A partir daí, passou oito anos fora do CT, a ausência mais longa já registrada por um atleta. Nesse período, enfrentou lesões graves, passou por cirurgias nos dois joelhos, mas nunca desistiu do esporte.

O retorno ao Championship Tour finalmente foi alcançado no final de 2024, e Alejo garantiu a permanência na elite, em 2025, mesmo após um ano de altos e baixos, com uma combinação favorável de resultados.

— Voltar ao CT depois de oito anos foi um verdadeiro sonho. Foi muito mais emocionante do que a primeira vez. Estar mais velho agora, depois de duas cirurgias e de bater tantas vezes na porta sem conseguir entrar, exigiu muito mais do meu corpo e da minha mente. Eu precisava provar para mim mesmo que ainda era capaz - relembrou.

