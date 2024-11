Técnico do Racing relembra conquista sobre o Cruzeiro com jogador

Técnico do Racing, Gustavo Costas enalteceu título conquistado contra o Cruzeiro em 1988, quando era jogador do clube argentino. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), véspera da final da Copa Sul-Americana, o treinador relembrou a vitória na decisão da Supercopa Libertadores daquele ano.

- É uma bela história com o Cruzeiro. Voltar a jogar contra eles depois de 30 anos que ganhamos a última copa. Na época eles tinham mais time, não sei como chegamos. Era uma equipe muito humilde, que não foi reconhecida como deveria - declarou Costas.

Técnico do Racing elogia o Cruzeiro

Gustavo Costas rasgou elogios ao Cruzeiro e ao técnico Fernando Diniz. O argentino analisou a campanha da Raposa na Sul-Americana e afirmou que o time brasileiro não é "nada fácil de enfrentar", exaltando as características de jogo de Diniz.

- Este rival tem um grande técnico, que busca ter muito a bola, sair jogando em todos os tiros de meta. É um dos times que tem mais intensidade. Eliminou o Boca, o Lanús. Tem aspectos muito interessantes quando ataca. Não é um time nada fácil (de enfrentar). Você tem fé, mas é a final, é um time brasileiro, que tem um pouco mais dinheiro que nós. Mas temos toda a fé do mundo - disse o treinador do Racing.

O que vem por aí?

A final da Sul-Americana entre Racing e Cruzeiro acontece neste sábado (23), a partir das 17h (de Brasília), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Esta é a terceira decisão entre as equipes, que se enfrentaram nas finais da Supercopa Conmebol em 1988 e 1992, com um título para cada.

