Cléber Machado antecipa saída do SBT e não narra final da Sul-Americana; entenda

Chegou ao fim o vínculo do narrador Cléber Machado com o SBT. Escalado para a final da Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing-ARG, neste sábado (22), o narrador encerrou a passagem pelo canal e não comanda a decisão. Luiz Alano foi escalado pela emissora para o jogo em Assunção, no Paraguai.

Cléber Machado e SBT encerraram contrato em comum acordo por conta de compromissos pessoais do narrador. Fechado com a Record para a transmissão do Brasileirão em 2025, o locutor ficaria no SBT, inicialmente, até meados de dezembro por conta das transmissões da Champions League.

Cléber Machado também deixa o comando do programa "Arena SBT", que ainda não tem novo substituto. O Lance! apurou que a emissora deve ir ao mercado para repor a saída do narrador. Luiz Alano faz a final da Sul-Americana ao lado do comentarista Mauro Beting e da ex-árbitra Nadine Basttos. O repórter Álvaro Loureiro traz as informações direto do Paraguai.

Procurado pelo Lance!, o SBT se pronunciou sobre a saída:

"Em comum acordo, o SBT e o narrador Cleber Machado tomaram a decisão de liberar o narrador para descansar e cuidar dos seus compromissos"

Cléber Machado na Record

A Record comprou direitos da transmissão do Brasileirão e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes integrantes da Liga Forte União. Fazem parte da LFU times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

Além de Cléber Machado, a emissora também contratou Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô, Alexandre Oliveira, Bruno Laurence, Lucas Pereira, Duda Gonçalves, Bruno Piccinato, Jean Brandão e Sálvio Spínola.