FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto, aos 38' do 2ºT) e Caio Alexandre (Lucas Sasha, aos 1' do 2ºT prorrogação); Marinho (Machuca, aos 28' do 2ºT), Pocchetino (Thiago Galhardo, aos 38' do 2ºT) e Guilherme (Pikachu, aos 18' do 2ºT); Lucero (Romero, aos 9' do 1ºT prorrogação). Técnico: Juan Pablo Vojvoda