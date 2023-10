Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, revelou em entrevista ao Lance! a 'receita do sucesso' para o Leão do Pici ascender da Série C em 2017 à decisão da Sul-Americana em 2023. O Leão do Pici está perto de entrar em campo e disputar o maior jogo de sua história, contra a LDU, do Equador, às 17h deste sábado (28).