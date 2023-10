Nesse período, o Leão do Pici sofreu demais, principalmente nos oito anos em que conviveu com a realidade da Série C, tendo lutado contra a queda para a Série D em 2011, mas batendo muitas vezes na trave para subir de divisão. E o torcedor precisou trabalhar sua paciência, embora tenha tido alívios pontuais com as conquistas de três Campeonatos Cearenses (2010, 2015 e 2016).