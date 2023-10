O Fortaleza chegou à final da Copa Sul-Americana após vencer o Corinthians no jogo de volta, no Castelão, por 2 a 0, após empate em 1 a 1 na ida, em São Paulo. Já a LDU garantiu sua vaga na decisão após empate em 0 a 0 com Defensa y Justicia na Argentina. Na ida, no Equador, os donos da casa massacraram por 3 a 0.