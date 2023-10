Com ampla desvantagem, o Defensa y Justicia se lançou ao ataque desde o início do jogo, mas parou no goleiro Alexander Domínguez, que fez grandes defesas. A trave também foi uma aliada da LDU, que chegou a ter chances claras de abrir o placar. Em uma delas, Jhojan Julio recebeu de Guerrero, mas chutou para fora cara a cara com o goleiro Bologna.