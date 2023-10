Depois de vencer o Corinthians na semifinal, o Fortaleza aguarda o vencedor de Defensa y Justicia e LDU para saber seu adversário na final. Os dois times duelam nesta quarta-feira (5). Já o jogo decisivo, com o Leão do Pici, acontece no dia 28 de outubro, no Campus de Maldonado, perto de Punta Del Este.