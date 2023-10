No duelo de ida, no Equador, Guerrero marcou duas vezes, e a LDU venceu a equipe argentina por 3 a 0, encaminhando a vaga na grande decisão no torneio continental. Portanto, para se classificar, o Defensa y Justicia terá que vencer por quatro gols de diferença. Se vencer por três, a disputa irá para os pênaltis.