Ao falar sobre as adversárias, Roberta explica que já conhece as atletas e os pontos em que as brasileiras podem levar vantagem. “Algumas coreanas já passaram pela equipe ITF Júnior do programa Grand Slam Player Development Programme (GSPDP), no qual sou técnica há 19 anos. Posso dizer que elas não são muito habituadas a jogar no saibro, enquanto as brasileiras praticamente aprenderam tênis jogando nesse tipo de piso. Se somarmos o fator casa, com o calor da nossa torcida, posso dizer que tenho boas expectativas para o duelo”, pontuou.