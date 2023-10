Depois do jogo contra o Timão, Marcelo Paz, presidente do Tricolor Cearense, fez um comunicado criticando duramente o confronto na Neo Química Arena. Mesmo assim, brigas voltaram a acontecer nos dias seguintes, próximos às sedes das torcidas, no Ceará. Assim, a diretoria do Leão tomou uma medida dura rompendo completamente com as duas facções. Em comunicado, o Fortaleza disse até mesmo desconhecer a existência delas e tomar medidas judiciais no caso de ver algum tipo de associação de símbolos do clube a essas facções.