Há dois anos e cinco meses no comando do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda tem na Sul-Americana a chance de consolidar seu trabalho no cenário internacional. O Leão do Pici recebe o Corinthians nesta terça-feira (3), no jogo de volta da semifinal da competição; na ida, empate em 1 a 1 na Neo Química Arena. O título seria a primeira conquista de maior expressão do treinador e do clube.