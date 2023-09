A LDU venceu o Defensa y Justicia, por 3 a 0, em Quito, no Equador, e deixou encaminhada a classificação para a decisão da Copa Sul-Americana. O atacante peruano Paolo Guerrero, velho conhecido do torcedor brasileiro, marcou duas vezes no primeiro tempo. Nos minutos finais, Lucas Piovi acertou um lindo chute de fora da área para fechar a vitória.