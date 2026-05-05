Atlético-MG cede empate ao Juventud no fim e se complica na Sul-Americana; dê suas notas

Atlético e Juventud empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (5), em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate na reta final, com dois gols sofridos em menos de dez minutos. Com o resultado, a equipe mineira se complica na competição, ocupando momentaneamente a terceira colocação do grupo, com apenas quatro pontos conquistados.

Atlético e Juventud empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (5) no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate na reta final, com dois gols sofridos em menos de dez minutos. Com o resultado, a equipe mineira se complica na competição, ocupando momentaneamente a terceira colocação do grupo, com apenas quatro pontos conquistados.

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Juventud x Atlético-MG: Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A equipe do técnico Eduardo Domínguez encontrou dificuldades na primeira etapa, sobretudo diante da pressão alta do Juventud, que complicava a saída de bola do Atlético. O time uruguaio criou as melhores oportunidades do período, mas parou nas boas defesas de Éverson e também na própria falta de precisão nas finalizações.

O Galo, por sua vez, conseguia levar perigo quando superava a marcação com lançamentos nas costas da defesa ou com trocas rápidas de passes em velocidade, embora ainda encontrasse dificuldades para criar chances mais claras.

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Na reta final do primeiro tempo, mesmo após uma atuação inferior à do adversário, o Atlético conseguiu abrir o placar em uma jogada de bola parada. Após um rebote na área, a bola sobrou na entrada para Alan Minda, que percebeu o goleiro adiantado e finalizou por cobertura, marcando um belo gol.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético recuou suas linhas e passou a esperar o Juventud, que tinha mais a iniciativa e buscava o ataque. Ainda assim, em uma das poucas vezes em que conseguiu sair da defesa, o Galo conquistou um escanteio e ampliou o placar, encaminhando a vitória. Após a cobrança, Vitor Hugo se antecipou à marcação e desviou de cabeça para marcar o segundo gol.

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No entanto, logo na sequência, houve uma desatenção do time atleticano. Na saída de bola após o gol, o Juventud conseguiu diminuir: após um cruzamento, o atacante Lago apareceu entre os defensores e empurrou a bola para as redes.

Poucos minutos depois, o Atlético sofreu o empate em mais um cruzamento. A equipe uruguaia levantou a bola na área e encontrou o centroavante Pérez, que cabeceou livre de marcação. O Galo ficou parado na jogada e acabou permitindo a infiltração do atacante, que não desperdiçou a oportunidade.

Bernard em Juventud x Atlético (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

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O empate do Juventud, na reta final da partida, acabou sendo o lance decisivo do jogo. Aos 42 minutos, um cruzamento encontrou Pérez, que cabeceou para deixar tudo igual no placar.

Deu aula 🏅

Alan Minda teve mais uma boa atuação pelo Atlético, repetindo o desempenho que já havia apresentado no clássico. Além de um gol, diante do Juventud, foi intenso pela ponta direita, sempre jogando de forma aguda e buscando a direção do gol, oferecendo diversas alternativas ofensivas à equipe.

Ficou abaixo 📉

A defesa do Atlético, como um todo, ficou abaixo do esperado. Mesmo atuando com uma linha de três defensores, a equipe apresentou fragilidade, permitindo infiltrações e cruzamentos com facilidade. Essas falhas acabaram influenciando diretamente no resultado da partida.

Não vou ver isso sozinho 😱

Aos cinco minutos do segundo tempo, o centroavante do Atlético, Cassierra, perdeu uma chance incrível. O camisa 9 avançou livre desde o meio-campo e, na finalização, com o goleiro já caído, acabou chutando em cima dele, desperdiçando um gol praticamente feito.

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Ficha do jogo

Juventud 2 x 2 Atlético-MG

4° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana

📆 Data e horário: terça feira 5 de maio às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

🥅 Gols: Alan Minda (1-0), Vitor Hugo (2-0) - Atlético-MG / Pablo Lago (2-1), Pérez (2-2) - Juventud

🟨 Cartões amarelos: Ruan (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: -

Juventud (Técnico: Sergio Blanco)

Sebastián Sosa; Morosini, Pernicone, Emmanuel Mas e Renzo Rabino; Leonel Roldan, Cecchini, Juan Boselli (Pablo Lago) e Facundo Perez (Peralta); Mimbacas (Perez) e Alejo Cruz

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Lyanco, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco e Bernard (Gustavo Scarpa); Alan Minda (Dudu) e Cassierra (Reinier)

🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Rainieri (ARG)

📺 VAR: Jorge Balinõ (ARG)

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