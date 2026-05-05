Atlético-MG cede empate ao Juventud no fim e se complica na Sul-Americana; dê suas notas
Galo vencia até a reta final, mas sofreu dois gols em dez minutos e deixou o triunfo escapar
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Atlético e Juventud empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (5) no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo chegou a abrir dois gols de vantagem, mas sofreu o empate na reta final, com dois gols sofridos em menos de dez minutos. Com o resultado, a equipe mineira se complica na competição, ocupando momentaneamente a terceira colocação do grupo, com apenas quatro pontos conquistados.
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Juventud x Atlético-MG: Como foi o jogo?
Primeiro tempo
A equipe do técnico Eduardo Domínguez encontrou dificuldades na primeira etapa, sobretudo diante da pressão alta do Juventud, que complicava a saída de bola do Atlético. O time uruguaio criou as melhores oportunidades do período, mas parou nas boas defesas de Éverson e também na própria falta de precisão nas finalizações.
O Galo, por sua vez, conseguia levar perigo quando superava a marcação com lançamentos nas costas da defesa ou com trocas rápidas de passes em velocidade, embora ainda encontrasse dificuldades para criar chances mais claras.
Na reta final do primeiro tempo, mesmo após uma atuação inferior à do adversário, o Atlético conseguiu abrir o placar em uma jogada de bola parada. Após um rebote na área, a bola sobrou na entrada para Alan Minda, que percebeu o goleiro adiantado e finalizou por cobertura, marcando um belo gol.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Atlético recuou suas linhas e passou a esperar o Juventud, que tinha mais a iniciativa e buscava o ataque. Ainda assim, em uma das poucas vezes em que conseguiu sair da defesa, o Galo conquistou um escanteio e ampliou o placar, encaminhando a vitória. Após a cobrança, Vitor Hugo se antecipou à marcação e desviou de cabeça para marcar o segundo gol.
No entanto, logo na sequência, houve uma desatenção do time atleticano. Na saída de bola após o gol, o Juventud conseguiu diminuir: após um cruzamento, o atacante Lago apareceu entre os defensores e empurrou a bola para as redes.
Poucos minutos depois, o Atlético sofreu o empate em mais um cruzamento. A equipe uruguaia levantou a bola na área e encontrou o centroavante Pérez, que cabeceou livre de marcação. O Galo ficou parado na jogada e acabou permitindo a infiltração do atacante, que não desperdiçou a oportunidade.
Visão do Lance!
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O empate do Juventud, na reta final da partida, acabou sendo o lance decisivo do jogo. Aos 42 minutos, um cruzamento encontrou Pérez, que cabeceou para deixar tudo igual no placar.
Deu aula 🏅
Alan Minda teve mais uma boa atuação pelo Atlético, repetindo o desempenho que já havia apresentado no clássico. Além de um gol, diante do Juventud, foi intenso pela ponta direita, sempre jogando de forma aguda e buscando a direção do gol, oferecendo diversas alternativas ofensivas à equipe.
Ficou abaixo 📉
A defesa do Atlético, como um todo, ficou abaixo do esperado. Mesmo atuando com uma linha de três defensores, a equipe apresentou fragilidade, permitindo infiltrações e cruzamentos com facilidade. Essas falhas acabaram influenciando diretamente no resultado da partida.
Não vou ver isso sozinho 😱
Aos cinco minutos do segundo tempo, o centroavante do Atlético, Cassierra, perdeu uma chance incrível. O camisa 9 avançou livre desde o meio-campo e, na finalização, com o goleiro já caído, acabou chutando em cima dele, desperdiçando um gol praticamente feito.
Notas do Atlético; avalie os jogadores!
Ficha do jogo
Juventud 2 x 2 Atlético-MG
4° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana
📆 Data e horário: terça feira 5 de maio às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai
🥅 Gols: Alan Minda (1-0), Vitor Hugo (2-0) - Atlético-MG / Pablo Lago (2-1), Pérez (2-2) - Juventud
🟨 Cartões amarelos: Ruan (CAM)
🟥 Cartões vermelhos: -
Juventud (Técnico: Sergio Blanco)
Sebastián Sosa; Morosini, Pernicone, Emmanuel Mas e Renzo Rabino; Leonel Roldan, Cecchini, Juan Boselli (Pablo Lago) e Facundo Perez (Peralta); Mimbacas (Perez) e Alejo Cruz
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Maycon (Tomás Pérez), Alan Franco e Bernard (Gustavo Scarpa); Alan Minda (Dudu) e Cassierra (Reinier)
🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Rainieri (ARG)
📺 VAR: Jorge Balinõ (ARG)
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