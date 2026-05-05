Domínguez é direto sobre repetição de erros do Atlético-MG: 'Tropeçar na mesma pedra'

O Atlético cedeu o empate e ficou no 2 a 2 com o Juventud, do Uruguai, nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.Após o jogo, Eduardo Domínguez lamentou o resultado e destacou que a equipe voltou a cometer erros já recorrentes ao longo da competição.

O Atlético cedeu o empate e ficou no 2 a 2 com o Juventud, do Uruguai, nesta terça-feira (5), no Estádio Centenário, em Montevidéu, em partida válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Após o jogo, Eduardo Domínguez lamentou o resultado e destacou que a equipe voltou a cometer erros já recorrentes ao longo da competição.

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O treinador afirmou que esses deslizes repetidos são os que mais o incomodam e que o Atlético acabou pagando caro por isso, desperdiçando pontos importantes na tabela:

— Se olharmos um contexto que não existe é ganhar um clássico e empatar fora de casa. Mas como estávamos na partida como estava o resultado e o desempenho, o que mais me dói é repetir erros, sempre falo isso. Não tropeçar na mesma pedra, se aparece algo novo vamos em busca de soluções. Quando se comete os mesmos erros e se paga caro por isso, vamos seguir pagando caro. Lamentavelmente perdemos dois pontos aqui. Vamos pensar no que vem — iniciou o treinador

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— Cinco minutos terminava a partida, estou com muita dor, muita dor. Se toda semana semana tivermos que levantar, colocar o peito, vamos fazer, vamos mostrar o que somos — lamentou Domínguez

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Saída de Hulk do Atlético

Domínguez também comentou sobre a saída de Hulk. O treinador afirmou que é difícil perder uma liderança como a dele, mas destacou que novos jogadores deverão assumir esse papel dentro do elenco:

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— Sabemos a dificuldade que foi perder a presença dele, mas somos um grupo, não somos um jogador. Tem que aparecer novos lideres, fortaleza mental e grupal para superar a saída dele. Temos grandes ou potenciais líderes que temos que mostrar. Temos que voltar a nos reconstruir nessa maneira — afirmou Domínguez

Eduardo Domínguez em Juventud x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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