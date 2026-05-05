Veja gols em Juventud x Atlético-MG: Minda e Victor Hugo marcam, Pablo e Marcelo diminuem

Atlético-MG empatou com o Juventud, no Estádio Centenário em Montevidéu no Uruguai, em confronto válido pela quarta rodada do Grupo B da Sul-Americana. Com gol de Minda, o clube mineiro saiu na frente no primeiro tempo. Já na segunda etapa, Scarpa ampliou o placar, e um minuto depois o clube Uruguaiano diminuiu e empatou com Marcelo Pérez.

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O gol saiu de uma cobrança de escanteio na área, Sosa tirou de soco e o Minda ficou com a posse na entrada da área chutando por cobertura.

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Confira o gol:

Já na segunda etapa, Scarpa cobra o escanteio na primeira trave. Vitor Hugo sobe mais alto e empurra para o fundo do gol.

Confira o segundo gol:

Um minuto depois, o Juventud dimuniu o placar com Cruz cruza na área. Vitor Hugo tenta afastar, mas não consegue. A bola fica para Lago, que empurra para o fundo do gol.

Confira o gol:

O empate veio com o Chagas recebendo na direita e levanta a bola na área. Pérez sobe sozinho e manda para o fundo do gol. Tudo igual no Centenário.

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Confira o gol de empate:

Juventud x Atlético-MG: Como foi o jogo?

Texto de: Artur Henrique.

Primeiro tempo

A equipe do técnico Eduardo Domínguez encontrou dificuldades na primeira etapa, sobretudo diante da pressão alta do Juventud, que complicava a saída de bola do Atlético. O time uruguaio criou as melhores oportunidades do período, mas parou nas boas defesas de Éverson e também na própria falta de precisão nas finalizações.

O Galo, por sua vez, conseguia levar perigo quando superava a marcação com lançamentos nas costas da defesa ou com trocas rápidas de passes em velocidade, embora ainda encontrasse dificuldades para criar chances mais claras.

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Juventud x Atlético-MG pela Sul-Americana (Foto: Arte Lance!)

Na reta final do primeiro tempo, mesmo após uma atuação inferior à do adversário, o Atlético conseguiu abrir o placar em uma jogada de bola parada. Após um rebote na área, a bola sobrou na entrada para Alan Minda, que percebeu o goleiro adiantado e finalizou por cobertura, marcando um belo gol.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético recuou suas linhas e passou a esperar o Juventud, que tinha mais a iniciativa e buscava o ataque. Ainda assim, em uma das poucas vezes em que conseguiu sair da defesa, o Galo conquistou um escanteio e ampliou o placar, encaminhando a vitória. Após a cobrança, Vitor Hugo se antecipou à marcação e desviou de cabeça para marcar o segundo gol.

No entanto, logo na sequência, houve uma desatenção do time atleticano. Na saída de bola após o gol, o Juventud conseguiu diminuir: após um cruzamento, o atacante Lago apareceu entre os defensores e empurrou a bola para as redes.

Poucos minutos depois, o Atlético sofreu o empate em mais um cruzamento. A equipe uruguaia levantou a bola na área e encontrou o centroavante Pérez, que cabeceou livre de marcação. O Galo ficou parado na jogada e acabou permitindo a infiltração do atacante, que não desperdiçou a oportunidade.

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