Veja gols em Sporting Cristal x Palmeiras: Flaco coloca o Verdão na frente e Sosa aumenta

O Palmeiras viajou à Lima, no Peru, para disputar a partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores 2026. Na cidade sede da final da competição em 2025, o Verdão largou na frente com gol de Flaco López, mas no segundo, tempo, Sosa aumentou.

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➡️Torcedores questionam gesto de Abel após gol do Palmeiras: 'Para quem?'

Veja o gol de Flaco López, que vai dando a vitória ao Palmeiras:

Palmeiras precisa ganhar para voltar à primeira colocação do grupo.

Entenda a situação do Palmeiras

Texto de Vitor Palhares

Até aqui, o Palmeiras soma uma vitória, sobre o próprio Sporting Cristal, por 2 a 1, no Allianz Parque, e dois empates como visitante. No returno da fase de grupos, porém, fará dois jogos em casa.

Flaco López em ação pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Sporting Cristal x Palmeiras

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Cenário do Palmeiras na Libertadores

Uma vitória, mesmo por placar mínimo, coloca o Palmeiras na liderança ao fim da quarta rodada. Em caso de empate ou derrota, a posição dependerá do resultado entre Cerro Porteño e Junior Barranquilla, com risco de a equipe brasileira sair da zona de classificação.

Abel Ferreira relacionou 25 atletas do elenco para o confronto. Paulinho, que retornou aos gramados após 300 dias afastado em razão de nova cirurgia na perna, integra a lista, assim como os jovens Aranha, Benedetti, Luis Pacheco e Erick Belé.

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Por outro lado, Vitor Roque e Piquerez seguem em recuperação física e só devem retornar após a pausa para a Copa do Mundo.

Suspenso no Campeonato Brasileiro, Abel está liberado para a Libertadores e comandará o time à beira do gramado no Estádio Alejandro Villanueva. Na competição nacional, o português ainda tem um jogo de suspensão a cumprir.