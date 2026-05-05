Time titular? Atlético-MG está escalado para enfrentar o Juventud pela Sul-Americana
Bola rola às 19h pela 4° rodada da fase de grupos
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O Atlético está escalado para enfrentar o Juventud, do Uruguai, pela 4° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta terça-feira (5) às 19h no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Como visitante, Atlético-MG tem apenas uma vitória contra equipes uruguaias
Atlético Mineiro
Juventud x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
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Como chegam as equipes?
O Juventud chega embalado após vencer o Wanderers por 2 a 1 pelo Campeonato Uruguaio. Na última rodada da Sul-Americana, a equipe teve atuação dominante e goleou o Puerto Cabello por 4 a 0. Com esses resultados, ocupa a segunda colocação do grupo, somando quatro pontos.
Já o Atlético também vive bom momento no cenário nacional, vindo de uma importante vitória por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro. No entanto, na última partida pela Sul-Americana, acabou derrotado por 1 a 0 pelo Cienciano. Com isso, o Galo aparece na lanterna do grupo, com três pontos conquistados.
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Confira as informações e as escalações de Juventud e Atlético-MG
Juventud x Atlético-MG
4° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana
📆 Data e horário: terça feira 5 de maio às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)
🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Rainieri (ARG)
📺 VAR: Jorge Balinõ (ARG)
⚽ ESCALAÇÕES
Juventud (Técnico: Sergio Blanco)
Sebastián Sosa; Morosini, Pernicone, Emmanuel Mas e Renzo Rabino; Leonel Roldan, Cecchini, Juan Boselli e Facundo Perez; Mimbacas e Alejo Cruz (Em atualização)
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Alan Minda e Cassierra
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