Time titular? Atlético-MG está escalado para enfrentar o Juventud pela Sul-Americana

O Atlético está escalado para enfrentar o Juventud, do Uruguai, pela 4° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta terça-feira (5) às 19h no Estádio Centenário, em Montevidéu.

O Atlético está escalado para enfrentar o Juventud, do Uruguai, pela 4° rodada da Sul-Americana. A bola rola nesta terça-feira (5) às 19h no Estádio Centenário, em Montevidéu.

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Como chegam as equipes?

O Juventud chega embalado após vencer o Wanderers por 2 a 1 pelo Campeonato Uruguaio. Na última rodada da Sul-Americana, a equipe teve atuação dominante e goleou o Puerto Cabello por 4 a 0. Com esses resultados, ocupa a segunda colocação do grupo, somando quatro pontos.

Já o Atlético também vive bom momento no cenário nacional, vindo de uma importante vitória por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro. No entanto, na última partida pela Sul-Americana, acabou derrotado por 1 a 0 pelo Cienciano. Com isso, o Galo aparece na lanterna do grupo, com três pontos conquistados.

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Confira as informações e as escalações de Juventud e Atlético-MG

Juventud x Atlético-MG

4° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana

📆 Data e horário: terça feira 5 de maio às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+(streaming)

🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Sebastian Rainieri (ARG)

📺 VAR: Jorge Balinõ (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

Juventud (Técnico: Sergio Blanco)

Sebastián Sosa; Morosini, Pernicone, Emmanuel Mas e Renzo Rabino; Leonel Roldan, Cecchini, Juan Boselli e Facundo Perez; Mimbacas e Alejo Cruz (Em atualização)

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Lyanco, Ruan, Vitor Hugo e Lodi; Maycon, Alan Franco e Bernard; Alan Minda e Cassierra

Vestiário do Atlético contra o Juventud (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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