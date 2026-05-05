Jogo decisivo: Atlético-MG visita o Juventud por sobrevida na Sul-Americana

O Atlético já encara um cenário de decisão logo na quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (4), a equipe visita o Juventud, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Atlético já encara um cenário de decisão logo na quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (4), a equipe visita o Juventud, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

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O Galo precisa de um resultado positivo para seguir vivo na competição continental. Em caso de derrota, o time mineiro pode ver praticamente encerradas as chances de classificação direta às oitavas de final.

Atualmente, o Atlético ocupa a lanterna do Grupo B, com três pontos. À sua frente estão Puerto Cabello, também com três (levando vantagem no critérios de confronto direto), o Juventud, com quatro, e o líder Cienciano, com sete pontos. Se o Cienciano vencer o Puerto Cabello na rodada e o Galo for derrotado, a equipe peruana chegará a dez pontos e se tornará inalcançável para o Atlético na briga pela liderança do grupo.

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Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo lugar disputa um playoff contra equipes eliminadas da Libertadores.

Após o confronto no Uruguai, o Atlético terá dois jogos consecutivos como mandante, o que pode ser decisivo para suas pretensões. A equipe recebe o Cienciano no dia 21 de maio e, na semana seguinte, em 27 de maio, encara o Puerto Cabello, podendo definir seu futuro na competição.

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Reinier em Cienciano x Galo na Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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