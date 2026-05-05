Fluminense anuncia contratação de Hulk; veja data da apresentação

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (5) a contratação do atacante Hulk. O jogador assinou contrato definitivo até 31 de dezembro de 2027, após ser liberado pelo Atlético-MG sem custos, e poderá atuar pelo Tricolor a partir da próxima janela de transferências.

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Hulk chegará ao Rio de Janeiro no início da próxima semana para iniciar os trabalhos no CT Carlos Castilho. A primeira apresentação ao torcedor está prevista para o dia 16 de maio, no Maracanã, antes da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante vestirá a camisa 7. Até a paralisação para a Copa do Mundo, o número seguirá com Soteldo, que depois passará a usar a camisa 30.

— Fala, torcida tricolor! Muito feliz em fazer parte dessa família! — disse o atacante em anúncio das redes sociais do clube.

O Lance! apurou que, internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

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O atacante de 39 anos é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chega para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

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Revelado pelo Vitória, Hulk construiu a carreira no exterior, com passagem pelo futebol japonês e destaque no Porto entre 2008 e 2012. Na sequência, atuou pelo Zenit, da Rússia, e pelo Shanghai SIPG, da China. Em 2021, retornou ao Brasil para defender o Atlético-MG.

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Pelo clube mineiro, o atacante soma 140 gols e 56 assistências, além de títulos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e cinco edições do Campeonato Mineiro.

Pela Seleção Brasileira, Hulk foi convocado pela primeira vez em 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2014 como titular. Também conquistou a Copa das Confederações de 2013 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Hulk no Maracanã jogando pelo Atlético-MG contra o Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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