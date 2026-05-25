Botafogo tem retorno e possível estreante em jogo da Sul-Americana; veja relacionados
Glorioso visita o Caracas para confirmar melhor campanha da fase de grupos
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida desta quarta-feira (27), contra o Caracas, na Venezuela, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Franclim Carvalho terá um reforço importante para o jogo, além de possível estreia.
Matheus Martins, que se recuperava de lesão, voltou a ser relacionado pelo técnico português e reforça o ataque pelos lados. Os setores vêm sendo ocupados por Kauan Toledo, jovem da base, Lucas Villalba e Kadir.
Franclim Carvalho ganhou opção para a defesa do Glorioso, que vem sofrendo pela falta de peças. O zagueiro Anthony, contratado junto ao Goiás, que tratava uma lesão no púbis nas últimas semanas, foi relacionado e pode fazer sua primeira partida pela camisa do Glorioso. Voltam ao grupo de relacionados os laterais Alex Telles e Mateo Ponte, além do volante Cristian Medina.
Já classificado como líder do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Botafogo vai até a Venezuela para confirmar a melhor campanha geral, o que acontecerá em caso de vitória sobre o Caracas. A bola rola às 19h (de Brasília) nesta quarta-feira (27), no Estádio Olímpico.
Veja os relacionados pelo Botafogo:
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.
Defensores: Alex Telles, Anthony, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte, Vitinho e Ythallo.
Meias: Caio Valle, Cristian Medina, Edenilson, Huguinho, Montoro, Newton, Santi Rodríguez e Wallace Davi.
Atacantes: Arthur Cabral, Chris Ramos, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Kauan Toledo, Lucas Villalba e Matheus Martins.
