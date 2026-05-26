Adversário do Atlético, Puerto Cabello nunca venceu fora da Venezuela
Galo recebe a equipe venezuelana para confirmar a classificação para as oitavas
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O Atlético entra em campo na Copa Sul-Americana em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição. O adversário da última rodada, o Puerto Cabello, da Venezuela, nunca venceu atuando fora do país.
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Fundado em 2011, o clube venezuelano já acumula participações em torneios internacionais, mas carrega um retrospecto bastante negativo como visitante. Em sua história fora da Venezuela, o Puerto Cabello disputou 10 partidas, com apenas um empate e nove derrotas, sem nunca ter vencido nessas condições.
O único resultado positivo longe de casa foi o empate por 2 a 2 diante do Lanús, na Argentina, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. No total, o desempenho como visitante soma números preocupantes: apenas quatro gols marcados e 20 sofridos.
Momento da equipe
O Puerto Cabello, assim como o Atlético, vive um momento de oscilação na temporada. Nos últimos cinco jogos, a equipe venezuelana somou duas vitórias, dois empates e uma derrota.
No último sábado (23), pelo Campeonato Venezuelano, o time venceu o Universidad Central por 2 a 1. Com isso, ocupa a segunda colocação do Grupo A do quadrangular final, com sete pontos conquistados em cinco partidas.
Pela Copa Sul-Americana, o Puerto Cabello empatou em 1 a 1 com o Juventud em seu último compromisso, atuando em casa. A equipe lidera o grupo com sete pontos, mesma pontuação de Cienciano e Atlético, mas aparece na primeira colocação pelos critérios de desempate.
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Atlético x Puerto Cabello
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h, na Arena MRV, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Atlético depende apenas de si para garantir a classificação. Em caso de vitória, o Galo assegura a vaga na próxima fase da competição.
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