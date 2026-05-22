Conmebol define data do sorteio das oitavas de final da Libertadores

A Conmebol realizará os sorteios das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana no dia 29 de maio, no Paraguai. O evento ocorrerá na sede da entidade, às 12h (de Brasília), e terá transmissão nas plataformas dos detentores de direitos de transmissão das competições.

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Os últimos jogos da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana serão disputados entre os dias 26 e 28 de maio. No entanto, os confrontos das oitavas de final em diante só acontecerão após a realização da Copa do Mundo.

Na Libertadores, seis clubes sonham com a Glória Eterna, enquanto Flamengo e Corinthians já garantiram as lideranças de suas chaves. O Mirassol depende apenas de si para conquistar a 1ª colocação, enquanto Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense ainda batalham por uma vaga no mata-mata.

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Na Sul-Americana, o Botafogo já garantiu vaga direta nas oitavas de final, enquanto Atlético-MG, São Paulo, Vasco, Santos, Grêmio e RB Bragantino também buscam disputar o mata-mata. No torneio, os vice-líderes de suas chaves enfrentam os clubes que encerrarem a fase de grupos da Libertadores na 3ª colocação nos playoffs, que precede as oitavas de final.

Quando serão as oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana?

Por conta da pausa da Copa do Mundo, a Libertadores e a Sul-Americana terão os jogos de ida das oitavas de final realizados entre os dias 11 a 13 de agosto, enquanto as partidas de volta serão disputadas entre os dias 18 e 20 de agosto.

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