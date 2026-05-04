Desempenho fora de casa pressiona Santos na Sul-Americana

O Santos inicia uma semana decisiva na Copa Sul-Americana sob pressão no Grupo D. A equipe soma dois pontos em três jogos e ocupa a última posição da chave, a três pontos do San Lorenzo. A necessidade de reação é imediata para manter vivas as chances de classificação. O próximo compromisso será fora de casa, na terça-feira (5), diante do Deportivo Recoleta, no Paraguai.

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Neymar e Robinho Jr. se desentendem em treino no CT Rei Pelé

O desempenho como visitante ajuda a entender o momento. Em 14 partidas longe da Vila Belmiro, o Santos venceu uma vez, empatou seis e perdeu sete, com 14 gols marcados e 23 sofridos. A equipe conquistou nove pontos de 42 possíveis, o que corresponde a um aproveitamento de 21,4%. A baixa produção ofensiva se soma à vulnerabilidade defensiva e amplia o grau de exigência para o duelo continental.

Nesse cenário, Neymar retorna ao time. Preservado no clássico diante do Palmeiras para evitar o gramado sintético, o camisa 10 reassume papel central na tentativa de elevar o rendimento como visitante. Nos dois jogos que disputou fora de casa, ambos como titular, acumulou 180 minutos, sete passes decisivos, uma grande chance criada e três finalizações, sendo duas no alvo, além de presença constante nos duelos individuais.

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— Já venderam todos os ingressos lá. Neymar vai jogar, claro que vai jogar. Depois é ter sequência até a convocação, fazer o melhor possível e estar energizado. Agora, é largar tudo no campo, nos ajudar e se ajudar — afirmou o técnico Cuca.

Cuca durante o jogo do Santos contra o Palmeiras (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

O treinador do Peixe também falou sobre o desgaste da equipe, que jogou contra Bahia, San Lorenzo e Palmeiras nos últimos sete dias.

— Difícil, muito difícil. Hoje, o Mayke não tinha condição de jogo. Trabalhar bem para fortalecer o elenco para o segundo semestre, pois temos muitos jogadores no limite — explicou Cuca.

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Se fora de casa o desempenho preocupa, dentro da Vila Belmiro o cenário é bem diferente — e serve como contraste claro. Em 13 jogos como mandante, o Santos venceu cinco, empatou seis e perdeu apenas dois, com 20 gols marcados e 11 sofridos. Isso significa 21 pontos conquistados de um total possível de 39, um aproveitamento de 53,8%, mais do que o dobro do rendimento como visitante.

A disparidade entre os desempenhos evidencia o tamanho do desafio que o Santos terá pela frente. Para seguir vivo na Sul-Americana, o time precisa transportar para fora de casa a consistência que apresenta diante de sua torcida — algo que, até agora, ainda não conseguiu fazer.