Sport está escalado para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam na Ilha do Retiro neste domingo
- Matéria
- Mais Notícias
O Sport está escalado para enfrentar o Vitória neste domingo (24), na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico César Lucena já definiu a equipe que estará em campo.
Relacionadas
- Parceiro - r7
Santos inicia venda de ingressos para o duelo contra o Sport; saiba como comprar
Parceiro - r722/11/2025
- Onde Assistir
Sport x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir22/11/2025
- Futebol Nacional
Técnico do Vitória, Jair Ventura já evitou rebaixamento do Sport
Futebol Nacional22/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Já rebaixado, o Sport vem de derrota por 3 a 2 para o Botafogo, fora de casa, pelo Brasileirão. O time chegou a abrir 2 a 0, mas não resistiu à pressão mandante e levou a virada. O Vitória, por sua vez, visitou o Palmeiras em seu último jogo e empatou por 0 a 0.
O Sport é o 20º colocado na competição, com 17 pontos e 12 jogos sem vencer - são sete derrotas consecutivas. O Vitória está em 17º lugar, somando 36 pontos.
A equipe de César Lucena tem o seguinte 11 inicial nesta noite: Caíque França; Matheus Alexandre, Ramon Menezes Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira.
O Vitória de Jair Ventura está escalado com o seguinte time: Thiago Couto; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renzo López.
➡️ Sport x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
SPORT X VITÓRIA
35ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ);
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
⚽ ESCALAÇÕES
SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Ramon Menezes Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Pablo e Léo Pereira. Técnico: César Lucena.
VITÓRIA: Thiago Couto; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias