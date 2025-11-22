Técnico do Vitória, Jair Ventura já evitou rebaixamento do Sport

Sport e Vitória se enfrentam em clássico nordestino marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão. Mais uma vez, o treinador Jair Ventura, atualmente no Rubro-Negro baiano, vai ter a chance de reencontrar um time em que já trabalhou. No caso da equipe pernambucana, as lembranças são positivas e até dão esperanças ao Leão da Barra.

Jair Ventura passou pelo Sport nas temporadas 2020 e 2021 e comandou a equipe em 40 jogos neste período. O feito mais importantes do técnico foi justamente ter ajudado o time a se livrar do rebaixamento no Brasileirão 2020, mesma missão que ele tem à frente do Vitória neste ano. À época, Ventura pegou o Sport na 19ª colocação e encerrou o campeonato em 15º, com 42 pontos.

O trabalho foi tão satisfatório que ele seguiu no Sport para 2021, mas acabou cedendo à pressão devido aos resultados ruins na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Pernambucano. O último ato dele pelo Leão da Ilha foi uma derrota por 4 a 0 para o Ceará, em Recife, pelo Nordestão.

Jair Ventura, atualmente no Vitória, já foi treinador do Sport (Foto: Mauricio Almeida/Am Press & Images/Gazeta Press)

Jair Ventura tenta repetir feito pelo Vitória

Jair Ventura foi contratado pelo Vitória em setembro deste ano para tentar repetir aquela façanha de 2020 com o Sport, já que pegou o time baiano na 17ª posição, com 22 pontos. Essa, inclusive, pode ser a quarta vez que Jair Ventura livra um time do rebaixamento. Ele também conquistou a permanência com o Juventude (2021) e Goiás (2022).

O Vitória, por sinal, apresentou uma melhora significativa desde a chegada de Ventura. Dentre as principais marcas atingidas desde a chegada do comandante estão: primeira vitória fora de casa ao bater o Santos; atual sequência de três jogos sem tomar gols, a maior do time no Brasileirão; e saída da zona de rebaixamento na última rodada.

O problema é que o Vitória voltou para o Z-4 e precisa aproveitar os pontos nas rodadas finais para se livrar da queda, a começar pelo próprio Sport, neste domingo. O Rubro-Negro baiano segue na 17ª posição, mas a diferença em relação à estreia de Jair Ventura é que a distância para o primeiro time fora da zona da degola caiu de cinco para um ponto.

— A gente sabe que o tempo é curto, eu sabia disso quando aceitei. A gente vem em uma crescente, com muito mérito dos atletas. Eu estou muito satisfeito como eles assimilaram as ideias tão rápido. Mas a gente sabe que tem que fazer mais. Só jogar bem não adianta. Temos que vencer os jogos, cada jogo é uma final. A gente treina variações, hoje todo mundo esteve muito bem encaixado, só fiz trocas para renovar energia, senti que os jogadores cansaram. Vamos ter mais uma final de Copa do Mundo em Recife, depois uma semana para recuperar. O Vitória é para quem acredita, e vamos acreditar até o final — destacou Jair Ventura depois do empate contra o Palmeiras.