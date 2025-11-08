Virada incrível: Atlético-MG faz quatro gols em 15 minutos e vence o Sport na Ilha do Retiro

O Atlético venceu de virada o Sport por 4 a 2 neste sábado, na Ilha do Retiro. Em em um jogo maluco, o Leão da Ilha abriu 2 a 0 mas viu o Galo marcar quatro vezes em 15 minutos e sair com a vitória. Com o resultado, o time pernambucano pode ser rebaixado ainda nesta rodada.

O Sport se mantém afundado na lanterna da competição, com 18 pontos. Já o Atlético chega à 43 pontos e ganha duas posições, ocupando 9° colocação do Campeonato Brasileiro.

Como foi Sport x Atlético

A partida começou com o Atlético mais presente no campo do Sport. A primeira chance clara foi aos 10 minutos com Natanael, o lateral recebeu livre uma bola na ponta direita e bateu na trave do Goleiro Gabriel, quase abrindo o placar para o Galo.

Aos 13 minutos, a primeira polêmica da partida. Caio tentou cruzar e a bola bateu no braço de Matheus Alexandre mas o juiz mandou seguir e o VAR não interviu. O jogador do Sport tenta recolher o braço no momento do passe o que fez o árbitro Matheus Candançan entender como lance normal.

No primeiro ataque perigoso do Sport, aos 18,o time foi letal e abriu o placar da partida. Pablo tocou na passagem de Léo Pereira que dominou e bateu por baixo de Éverson, anotando 1 a 0 para o Leão da Ilha. O jogador não estava cotado para iniciar entre os titulares mas recebeu a chance do interino César Lucena.

Poucos minutos depois Rony perdeu uma chance claríssima de empatar a partida. O jogador recebeu uma bola pelo alto de Fausto Vera e tentou encobrir o goleiro Gabriel, mas colocou muita força e mandou por cima do gol.

Já no final do primeiro tempo o Atlético perdeu outra boa oportunidade. Igor Gomes recebeu na área e bateu firme mas Gabriel fez uma bela defesa e garantiu que o Sport terminasse a primeira etapa na frente do placar.

Léo Pereira autor do gol do Sport (Reprodução Sport)

O segundo tempo voltou com o Atlético em cima, buscando empatar a partida. O time tinha presença ofensiva mas não conseguia chegar com perigo ao gol rubro negro.

O ditado quem não faz leva entrou em campo na Ilha do Retiro e o Sport na primeira chegada na segunda etapa, aos 18 ampliou o placar para 2 a 0. Léo Pereira marcou novamente, após receber dentro da área, girar e bater firme no canto de Éverson.

Após o Sport ampliar o placar, o Atlético manteve em cima e conseguiu de maneira relâmpago empatar em menos de dez minutos. Hulk cobrou falta e Gabriel falhou grave aceitando um chute fraco no meio do gol. Dois minutos depois Rony recebeu um cruzamento vindo da esquerda e cabeceou no ângulo colocando em igualdade a partida.

A virada do Galo veio aos 35 minutos. Hulk escorou dentro da área para Alexsander que bateu com desvio e fez 3 a 2 para o time mineiro. Dois minutos depois mais um gol, Hulk roubou uma bola e tocou para Rony, que livre só empurrou para às redes.

Próximos jogos de Sport e Atlético

O Sport volta a entrar em campo no próximo sábado contra o Flamengo. O jogo acontece no Maracanã às 18h30 em jogo atrasado da 12° rodada. Já o Atlético, joga na próxima quarta-feira (12) às 20h30 na Arena MRV, contra o Fortaleza, também em jogo atrasado, mas pela 16° rodada.

Ficha do jogo

SPORT 2 X 4 ATLÉTICO-MG

33° rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: sábado, 7 de Novembro às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife

🥅 Gols: Léo Pereira - Sport (2x), Hulk, Rony (2x), Alexsander - Atlético

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos:

Sport (Técnico: César Lucena)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Riquelme), Ramon Menezes e Luan Candido; Matheusinho, Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Pablo e Léo Pereira.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael (Arana), Vitor Hugo, Junior Alonso, Iván Román (Alexsander) e Caio (Dudu); Alan Franco, Fausto Vera (Gustavo Scarpa) e Igor Gomes; Rony e Biel (Hulk)

🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

