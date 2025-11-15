Torcida do Flamengo vira assunto na Arena Pernambuco: 'Dá tristeza'

Entre torcedores do Sport tristes com a baixa presença do seu torcedor e torcedores do Flamengo celebrando a força da torcida rubro-negra em Pernambuco, fato é que a arquibancada é o grande destaque do jogo até então.

O Sport vendeu o seu mando de campo, retirando o jogo da Ilha do Retiro, em Recife. Sendo assim, a torcida do Flamengo teve direito a 30% dos ingressos disponíveis, o triplo do mínimo (10%) estabelecido por regra ao setor visitante.

Torcedores do Sport lamentam baixo público

Flamenguistas valorizam feito na Ilha do Retiro

Presidente do Sport se arrepende de venda do mando contra Flamengo

Yuri Romão, presidente do Sport Club do Recife, pediu desculpas publicamente por ter vendido a operação do jogo contra o Flamengo a uma empresa privada pelo valor de R$ 3 milhões.

O dirigente fez o pronunciamento durante reunião no Conselho Deliberativo do clube, realizada na última terça-feira (12), onde prometeu não repetir a ação que gerou forte reação negativa entre torcedores. Ao chegar à reunião, o presidente foi recebido com manifestações de protesto por parte da torcida do Sport.

- Não tenho muito mais o que dizer. A gente precisava do dinheiro, chegou a proposta (de vender o mando) e eu aceitei a proposta. Só tenho agora a dizer uma coisa: pedir desculpas por ter aceito isso. Não farei mais isso - declarou Romão.

Na Arena Pernambuco, a torcida do Flamengo é dominante. O apoio da torcida rubro-negro é facilmente percebida na transmissão da partida.