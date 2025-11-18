Botafogo está escalado com desfalques para duelo com o Sport; veja equipe

O Botafogo está escalado para o duelo com o Sport, nesta terça-feira (18), às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, precisou fazer mudanças na escalação após baixas.

Às vésperas do confronto, o italiano perdeu peças importantes no time titular. Santi Rodríguez e Tucu Correa, com dores musculares, foram afastados e passarão por exames. As trocas deixam Savarino novamente como homem de articulação.

Outra mudança é a entrada de Chris Ramos, que vinha recebendo chances no time titular em outras ocasiões, na vaga de Arthur Cabral.

Com isso, o Glorioso vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Jeffinho e Chris Ramos.

Retornam à lista de relacionados os jovens Álvaro Montoro e Jordan Barrera, recuperados de leões no ombro e coxa, respectivamente. A dupla fica à disposição no banco.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SPORT

BRASILEIRÃO - 34ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;

👁️ Onde assistir: Prime Video;

🟨 Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho (BA);

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

